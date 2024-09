Europa League, crolla il Besiktas di Immobile: Ajax straripante

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo un periodo scandito da alti e bassi, l'Ajax sembra esser tornato a brillare nelle notti europee come da tradizione. Una rondine non fa primavera e non è la Champions League, ma il 4-0 dell'Ajax targato Farioli ha travolto il Besiktas senza diritto di replica e sembra candidarlo a un cammino europeo da protagonista. Questo perché il Besiktas di Ciro Immobile, dopo cinque giornate di campionato turco, si ritrova ancora imbattuto in una competizione sempre più difficile e in crescita, quindi non è di certo l'ultima arrivata. L'ex capitano della Lazio, subentrato a inizio secondo tempo, non è riuscito a incidere come nella Süper Lig turca e sprofonda insieme a tutta la squadra all'ultimo posto provvisorio del girone unico della UEFA Europa League. Dopo 8 gol in 8 partite e una partenza con vittoria in Supercoppa di Turchia e da imbattuto, è arrivato il primo passo falso per l'ex capitano della Lazio.