Lazio, Hernanes: "L'Udinese una delle mie vittime preferite. La squadra di Sarri dovrà stare attenta"

Lazio - Udinese è sempre stata una partita avvincente: dagli scontri Champions fino alla gara di domani che vale un posto nei piani alti della classifica. Nel Match Program biancoceleste c'è la testimonianza di Hernanes, che nella squadra friulana ha trovato la sua seconda vittima preferita: "Ho sempre fatto bene contro di loro erano gare tirate che mettevano spesso in palio un posto in Champions League. All'Udinese ho segnato 4 gol, è una delle mie vittime preferite in carriera. Li ricordo tutti, compreso quello su punizione nel 2012, quando la palla entrò lentamente battendo il mio amico Handonovic, al quale aveco segnato anche nel 2010. Ne ricordo anche un altro, di sinistro, era il 2013: avanzai palla al piede e con il mancino, praticamente senza angolo, tirai di forza sotto l'incrocio. Poi ovviamente non posso non citare il mio gol a Udine nel 2014, con doppio passo e tiro sempre di sinistro, il mio marchio. Scelgo quello come preferito. Ora che ci penso, poi, tranne la sopracitata punizione, ho sempre segnato con il mancino".

IL MATCH - "Sarà difficilissima per entrambe le squadre, mi dispiace tonto non poterla vedere dal vivo allo stadio perché promette spettacolo. Lazio e Udinese hanno due scuole diverse, sono però forti e vivono un ottimo momento. I biancocelesti puntano tutto sul loro stile di gioco, che mette in difficoltà chiunque. I bianconeri invece puntanto di più sulla fisicità, con una filosofia di gioco forse prevedibile ma precisa, che gli permette di imporsi sugli avversari. La squadra di Sarri dovrà stare attenta e affrontare bene questa partita".