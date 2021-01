Lazio, Hoedt innamorato della Capitale: "Quanto sei bella Roma" - FOTO

Un'andata e un ritorno quello di Wesley Hoedt che dopo una prima esperienza romana è tornato nella Capitale allo scadere della sessione estiva di calciomercato. Una seconda esperienza fin qui positiva per l'olandese che non ha mai negato di essere particolarmente legato ai colori biancocelesti. Il difensore tra l'altro adora Roma come testimonia la sua storia su Instagram, un'istantanea nel traffico cittadino seguita dalla didascalia: "Ma quanto sei bella Roma". Un'affermazione che mette d'accordo tutti.

