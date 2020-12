Lazio, Hoedt: riscaldamento in versione Super Mario Bros - FOTO

Bella e importante prestazione quella di questa sera firmata dalla Lazio chiamata a rispondere dopo il brutto ko dell'Olimpico in campionato. I ragazzi di Inzaghi hanno mostrato personalità a Dortmund e avrebbero certamente meritato più di un punto. Buona gara anche di Hoedt come centrale di difesa anche se l'olandese a fine gara è stato bonariamente preso in giro dalla bella fidanzata che su Insagram ha pubblicato una storia che vede il biancoceleste durante il riscaldamento ma in versione Super Mario Bros.

