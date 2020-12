Lazio, Hoedt suona la carica: "Pronto per l'ultima dell'anno" - FOTO

Poco più di ventiquattro ore e Lazio e Milan scenderanno in campo per l'ultimo match del 2020 in programma a San Siro alle 20:45. Una sfida tutta da vivere tra la squadra di mister Inzaghi, che arriva dalla bella e convincente vittoria contro il Napoli, e quella di Pioli che in questo momento si trova in testa alla classifica della Serie A. Intanto il difensore biancoceleste Wesley Hoedt è carico, come scrive lui stesso su Instagram: "Pronto per l'ultima partita dell'anno".

