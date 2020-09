Lazio, i migliori interventi difensivi di Nesta: l'omaggio della Uefa - VIDEO

C'è chi ha fatto della scivolata e dell'attenzione difensiva il suo marchio di fabbrica. Si tratta di Alessandro Nesta, ex difensore di Lazio e Milan e attuale allenatore del Frosinone. Uno dei difensori più forti della storia del calcio che in carriera è riuscito a fermare e marcare giocatori del calibro di Messi, Cristiano Ronaldo e Gerrard. È stato capitano della Lazio e con la maglia biancoceleste ha totalizzato 261 partite ufficiali vincendo 1 Scudetto, 2 Coppe Italia, 1 Supercoppa Italiana, 1 Coppa delle Coppe e 1 Supercoppa Europea. Tutte le migliori giocate di Nesta sono state raccolte dalla Uefa in un video pubblicato sui social.

