Lazio, i tifosi a Le Iene: "Quando un servizio di Filippo Roma a Trigoria?"

LAZIO SOCIAL - Non si placano le proteste per il servizio de Le Iene dedicato al caso Zarate e alle presunte irregolarità del presidente Lotito. I tifosi biancocelesti non hanno apprezzato il servizio realizzato dalla iena Filippo Roma, di dichiarata fede giallorossa. I social della trasmissione sono stati invasi di commenti di sostenitori della Lazio che si indignavano per il servizio. Il post sul servizio dedicato all'argentino è il più commentato con il quadruplo delle interazioni rispetto agli altri. In tanti chiedono alla trasmissione uniformità di trattamento e approfondimenti e inchieste anche sulle altre società di calcio. Oltre alla Juventus, le richieste sono concentrate tutte sulla Roma. I problemi economici della società di Pallotta e le intercettazioni di Palamare che coinvolgerebbero anche i giallorosssi sono i temi principali. I commenti che si ripetono sono: "Mandate Filippo Roma a Trigoria a indagare sui bilanci della Roma", "Fate i servizi sulla Roma" e "Parlate di Palamara e Baldissoni". Chissà cosa faranno ora gli inviati in giacca e cravatta.

