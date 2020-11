Lazio, i tifosi al fianco di Immobile: “Ciro è il nostro vanto”

“Bomber unico”, “Orgoglio”, “Ciro vanto nostro”, “Immenso”, “Punto di riferimento”, “Fenomeno”, “The King”. Questi sono una piccolissima parte dei commenti ricevuti da Ciro Immobile sotto il suo post in cui ringraziava Goal per averlo inserito tra i 25 migliori giocatori al mondo, unico italiano tra l'altro a comparire in questa speciale classifica. Per i laziali Immobile è un idolo, un campione in campo e fuori e in queste settimane il popolo biancoceleste sta cercando in tutti i modi di stargli vicino nel momento forse più difficile della sua carriera da quando indossa l'aquila sul petto. Non si capisce come sia possibile mettere in dubbio Immobile persona e anche sportivo: mai una parola sbagliata, la maglia onorata in ogni partita, l'impegno senza limiti e delle spalle larghe pronte a respingere ogni attacco. Perché in estate Ciro Immobile ha vinto la Scarpa d'Oro e per molti sembrava avesse vinto un trofeo al campetto, poi le critiche sono passate alla Nazionale e ora la questione tamponi fa da padrone con prime pagine di giornali che lo incolpano come se ci fosse già una verità. Eppure se c'è qualcuno che mai ha dubitato o dubiterà di lui sono proprio i laziali che in ogni modo possibile difenderanno il Re, l'idolo di grandi e piccoli, il giocatore che quando è in campo da sempre la certezza che: "Palla a Ciro e s'abbracciamo". C'è una frase che i tifosi della Lazio ripetono spesso: "Alla Lazio ci pensano i laziali" e così è: nessuno si aspetta che i giornali, i tifosi o chissà chi altro prenda le difese del bomber, così come alla Lazio anche a Ciro ci pensano i laziali.

