Lazio, i tifosi del Besiktas pazzi di Tudor: "È l'uomo giusto". Ma De Sanctis...

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si sono intensificate nelle scorse ore le voci su un possibile contatto tra l'entourage di Tudor e il Besiktas. De Sanctis è diventato il nuovo direttore sportivo e potrebbe portare con sé il tecnico croato, non in ottimi rapporti con l'ambiente biancoceleste. Secondo le ultime indiscrezioni, però, ci sarebbe stata una frenata per l'ex Roma. Come riporta Gianluca Di Marzio, il dirigente italiano non firmerà con il Besiktas. I rumors sul possibile arrivo di Tudor sono arrivati fino in Turchia e che stanno facendo sognare i tifosi bianconeri.

Tanta la contentezza in casa Besiktas in caso di arrivo di Tudor. Lo confermano i messaggi e le speranze su X dei supporters. Si legge sul noto social: "Il candidato più adatto per il Besiktas in questo momento è Igor Tudor. Allenatore ambizioso, calcio offensivo, esattamente ciò di cui abbiamo bisogno", "Il mio suggerimento per un allenatore che porterà una nuova identità è Tudor. Renderà tutti felici, farà soffrire gli avversari e vincerà coppe e trofei".