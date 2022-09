Lazio, i tifosi si schierano al fianco di Sarri: dalla Curva si alza il coro per lui

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

È in corso il match all'Olimpico tra Lazio e Feyenoord, i tifosi anche questa sera non si sono tirati indietro e sin da quando l'arbitro ha fischiato il calcio d'inizio non hanno mai smesso di supportare i biancocelesti. Non dimenticano però di tendere la mano e mostrare vicinanza a Maurizio Sarri, protagonista di questi giorni in seguito alle dichiarazioni fatte dopo la gara contro il Napoli. Il tecnico toscano non ci sta, vuole far valere le proprie ragioni e come ha precisato lui stesso "Come responsabile ho l'obbligo di difendere i miei giocatori, la società e il popolo laziale". I supporter sono dalla sua partel, lo hanno affermato oggi con un comunicato e ribadito nuovamente con un coro alzato proprio dalla Curva.