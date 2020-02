Lazio, i trent'anni di Immobile: squadra e staff alzano il coro per ‘Re Ciro’ - VD

È sotto gli occhi di tutti. La forza di questa Lazio, al secondo posto in classifica ad un solo punto di distanza dalla Juventus capolista, è il gruppo. Un gruppo granitico, unito da Simone Inzaghi. I giocatori della compagine capitolina stanno bene insieme, si divertono, hanno ben in mente gli obiettivi da centrare come squadra e, aiutandosi a vicenda, stanno sfiorando il sogno. Nel giorno del compleanno di Ciro Immobile, sui profili social della Lazio è stato pubblicato un video in cui l'intera squadra, incluso lo staff tecnico ed il direttore Igli Tare, intonano un coro nei suoi confronti. Eccolo di seguito:

