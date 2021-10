Lazio, ieri il ricordo di Mario Pennacchia tra aneddoti e racconti

Si è tenuto ieri nella sede del Corriere dello Sport l'evento commemorativo per Mario Pennacchia, giornalista che ha fatto la storia di questo mestiere soprattutto nel mondo Lazio. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei sono stati tanti i ricordi e gli aneddoti durante la chiacchierata moderata da Federico Eichberg, vicepresidente della Fondazione S.S. Lazio 1900, alla quale hanno partecipato anche il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, il presidente della Polisportiva Antonio Buccioni e i giornalisti Guido De Angelis e Fabio Argentini. Scomparso quest'estate, Mario Pennacchia nel corso della sua carriera ha contribuito non poco alla creazione del giornalismo sportivo in Italia.