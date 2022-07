Lazio, il 25 luglio 1877 nasceva il cofondatore Giacomo Bigiarelli

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Bigiarelli è un cognome che non può mai essere indifferente ai tifosi della Lazio. Il primo nome a cui viene associato notoriamente è quello di Luigi, padre fondatore dell'ideale biancoceleste. In realtà a dare un contributo fondamentale per la realizzazione di quel "sogno" chiamato Lazio è stato anche il fratello minore Giacomo, nato a Roma il 25 luglio 1877. Fino al 1897 ha praticato l'attività militare fino ad arrivare al ruolo di soldato di leva di terza categoria. Da sempre amante dello sport ha praticato il nuoto e il podismo ottenendo anche dei risultati importanti. Dopo aver fondato la Società Podistica Lazio con l'idea di garantire lo sport a tutti gli abitanti della regione, lasciò Roma. Prima andò a Bruxelles con Luigi e in seguito alla sua morte nel 1909 emigrò tra Canada e Stati Uniti. Sulla sua dipartita non si hanno notizie certe. Secondo alcune fonti non del tutto certo potrebbe essere avvenuta tra il 1919 e il 1920 nel continente americano.