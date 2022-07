Lazio, il 7 luglio 2020 la sconfitta in casa del Lecce e addio sogni di gloria

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Il campionato post lockdown 2020 non regalò molte soddisfazioni alla Lazio e tra le battute d'arresto più significative di quel periodo va sicuramente annoverata quella in casa del Lecce. La partita sembrava mettersi in discesa con il vantaggio di Caicedo dopo appena 5' di gioco. I salentini però non potevano permettersi passi falsi per continuare a credere nella salvezza e la veemente reazione portò alle reti di Babacar nella prima frazione e di Lucioni ad inizio ripresa. Nel finale la Lazio andò più volte vicino al pareggio, trovando sulla sua strada un Gabriel in stato di grazia. Una sconfitta che allontanò ancor di più la formazione di Inzaghi dalla corsa scudetto, nonostante la Juventus poche ore più tardi perse contro il Milan a San Siro.