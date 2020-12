Lazio, il bilancio di Luis Alberto: "Ho imparato a dar valore a ogni momento con questa maglia" - FT

Contro il Napoli Luis Alberto ha centrato la sua 150esima presenza con la maglia della Lazio. Un percorso, il suo in biancoceleste, iniziato quattro anni fa. Lo spagnolo l'ha voluto analizzare su Instagram, dopo aver pubblicato una foto del suo esordio e uno scatto della vittoria di ieri: "La mia prima partita VS la mia partita numero 150 con la maglia della Lazio. Sono già passati quattro anni dal mio debutto come laziale. Ogni tanto mi piace guardarmi indietro per ricordare come sono arrivato e dove sono adesso. Questi quattro anni mi sono serviti per crescere come giocatore, per imparare ad avere pazienza e soprattutto per dar valore ad ogni momento con questa maglia".

Atalanta, il Papu Gomez fa a pezzi il Tapiro d'oro: ma arriva la smentita dell'argentino

Brambati: "La Lazio può vincere contro il Milan. Inzaghi fa bene a rimanere"

TORNA ALLA HOMEPAGE