Brambati: "La Lazio può vincere contro il Milan. Inzaghi fa bene a rimanere"

Nemmeno il tempo di mettersi alle spalle la vittoria contro il Napoli, che la Lazio mette nel mirino il Milan. Massimo Brambati è fiducioso che la squadra di Inzaghi possa fare risultato a San Siro: "La Lazio può fare bene contro il Milan. Credo che i biancocelesti possano vincere a Milano".

RINNOVO INZAGHI - "Fa bene a rimanere. La Lazio ha un organico di grande livello ma deve aumentare la quantità. Ha una squadra contata per proseguire in tutte le competizioni. Il Napoli non aveva i tre attaccanti titolari e questo è stato un bene per la Lazio".

LAZIO, LA RIPRESA A FORMELLO DOPO IL NAPOLI

MILAN - LAZIO, LA DESIGNAZIONE ARBITRALE

