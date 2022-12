Lazio, il Boxing Day porta bene: i precedenti del 2017 e del 2018

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Il Boxing Day nel calcio inglese è un vero e proprio cult di cui i tifosi non riescono più a fare meno. In Italia la tradizione di giocare il 26 dicembre non ha mai avuto una certa continuità. Negli ultimi anni è stata emulata per qualche stagione ma con scarso successo. Nel 2017 con la Coppa Italia, per l'esattezza con i quarti di finale. In quell'occasione la Lazio sfidò la Fiorentina del grande ex Stefano Pioli e vinse 1-0 con gol di Senad Lulic, che regalò la qualificazione alle semifinali contro il Milan. L'anno dopo in campionato vittoria per 2-0 a Bologna con i sigilli di Luiz Felipe e ancora una volta dell'esterno bosniaco che come sempre nelle grandi occasioni non ha mai fatto mancare il suo apporto. Visti i risultati è stato un gran peccato per l'aquila che non si sia proseguito.