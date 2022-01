Lazio, il centrocampo è la tua miniera d'oro: quanti assist in 5 anni

La miniera d'oro della Lazio è il centrocampo. Il connubio tra Luis Alberto e Milinkovic ha permesso ai biancocelesti di vincere tantissime partite. I due, che ormai s'intendono a meraviglia, a inizio anno si pensava che non potessero più giocare insieme. Sarri ha trovato il modo per farli coesistere anche in questo nuovo modulo e i risultati si vedono in campo. Il primo gol di Immobile contro la Salernitana nasce dai piedi del Mago e prende forma sul tacco del Sergente. Come riporta PokerStars Sports FR, il 10 e il 21 sono i migliori in Europa negli ultimi 5 anni in fatto di assist: Luis Alberto (75) e Milinkovic (64) sono dietro soltanto alla stella del Manchester City Kevin De Bruyne (86).