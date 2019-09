Lazio, il Cluj prepara il match: Petrescu sceglie Traoré - FOTO & VIDEO

Quasi accecante il Sole negli occhi allo Stadio Constantinu Radulescu quando il CFR Cluj scende in campo per la propria rifinitura. La Lazio è vicina, il tecnico Dan Petrescu urla ai suoi, cerca di caricarli. C'è da vincere una partita sfruttando l'enfasi di un ottimo inizio di campionato cercando però di non farsi distrarre dal big match interno contro il FCSB del prossimo futuro. Boli corre verso un posto da titolare, Rondon alza bandiera bianca in favore di Traore. Le sorprese dell'ultimo minuto in casa Cluj dovrebbero essere queste, sebbene lo stesso Petrescu abbia passato le giornate cercando di sviare ogni possibile probabile formazione.

Pubblicato il 18-9 alle 18.04