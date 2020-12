Lazio, il derby il 15 gennaio: il gol di Di Canio e lo storico precedente che fa sorridere i tifosi

È stato appena comunicato dalla Lega di Serie A: il prossimo derby della Capitale si giocherà il 15 gennaio, giorno che fa tornare alla mente dolci ricordi nei tifosi biancocelesti. Si tratta, infatti, della stessa data in cui si giocò la storica stracittadina del 1999, decisa dal gol di Paolo Di Canio al 25'. Quella Lazio, guidata da Materazzi, riuscì nell'impresa di battere la Roma dopo dieci anni, di cui tre di Serie B, sovvertendo ogni pronostico. Con le assenze di Martina, Sclosa, Gregucci e Gutierrez, il tecnico si affida all'argentino Dezotti e all'uruguaiano Ruben Sosa come "partners" di Paolo Di Canio. Ed è proprio l'allora giovane ventenne a battere Tancredi e siglare, contemporaneamente, la sua prima rete nella massima divisione e in un derby. L'attaccante fa soffrire Nela, riceve il bel cross di Ruben Sosa sull'azione impostata da Monti, e con una botta ravvicinata di collo destro consegna tre punti fondamentali ai suoi. Una gara memorabile che, a distanza di anni, è ancora in grado di emozionare. E con un precedente così, impossibile non sorridere.

