Lazio, il dolce buongiorno dopo la vittoria nel derby - FOTO

Non è un lunedì mattina come tutti gli altri, è il lunedì post vittoria nel derby e non esiste un giorno più dolce per i tifosi della Lazio. Il profilo ufficiale del club ha voluto salutare i supporter biancocelesti ricordando il trionfo sulla Roma, e lo ha fatto con la foto di un Milinkovic sorridente che fa il segno del tre con le dita. Anche Etienne Tare si è unito al buongiorno social biancoceleste, puntando però su Pedro e sulla canzone di Raffaella Carrà. La vittoria è ancora fresca, la sponda giusta di Roma avrà di che sorridere per il resto della giornata.