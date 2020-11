Lazio, il fratello di Immobile: "La chiamano fortuna, ma è mentalità vincente!" - FOTO

E chi, se non lui. Recuperato in extremis, Immobile ha timbrato subito. Lo ha fatto su rigore, al 95', in un momento delicatissimo della gara. Proprio contro la sua ex squadra. Torino ribaltato, sul finale. Ciro firma il 3 a 3, Caicedo la butta dentro all'ultimo respiro. Il fratello della punta biancoceleste ha commentato su Instagram: "Rigore al 95' e gol. Si prende la palla, perchè non si molla. Si può ancora ribaltare. Tutti la chiamano fortuna, ma ha solo un nome: mentalità vincente!".