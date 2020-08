Lazio, il fratello di Immobile non ci sta: "Dybala meglio di Ciro? Serie A, che bella figura..." - FOTO

Un campionato super non può che regalare statistiche super. Immobile è un attaccante da record, lo dicono i numeri. Quest’anno ha letteralmente bombardato la porta avversaria, gonfiando la rete ben 36 volte. La scarpa d’oro è solo una logica conseguenza di quanto visto in campo. Eppure, la Serie A ha eletto Dybala come miglior giocatore. Il fratello di Ciro, Luigi Immobile, non ci sta. Per questo su Instagram ha voluto lanciare un messaggio ben preciso: “Non sono un laureato in statistica, ma vorrei capire a livello matematico come può incidere di più uno che fa 1/3 dell’altro. 45 vs 17: Serie A, un’altra bella figura”.