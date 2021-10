Lazio, il gol di Milinkovic all'Inter incensato dalla Serie A: "Il volo..."- VIDEO

LAZIO SOCIAL - La vittoria della Lazio sull'Inter ha svariati volti. Da quello di Sarri a Felipe Anderson, passando anche per l'esultanza di Sergej Milinkovic Savic. il centrocampista serbo ha chiuso il match con il suo splendido colpo di testa diventato il suo cavallo di battaglia. Il centro contro i meneghini è il terzo in campionato e tutti realizzati con lo stesso fondamentale. La Serie A ha dedicato un reel all'azione sulle note di "love nwantiti" di Ckay. Il messaggio che accompagna il video recita: "🛫 Il volo 𝗦𝗲𝗿𝗴𝗲𝗷 𝟮𝟭 è in partenza, allacciare le cinture 🛫".