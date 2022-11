Lazio, il gol è una certezza: i numeri delle ultime stagioni dopo 15 giornate

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Il feeling con il gol della Lazio è ormai piuttosto consolidato. Il merito però non è solo di Immobile come si può erroneamente pensare. Il bomber di Torre Annunziata ha dato un apporto fondamentale, ma le motivazioni del successo sono da ricercare nei vari elementi di spicco che si sono susseguiti nelle ultime stagioni. Prendendo come spunto gli ultimi cinque campionati in cui la Lazio è stata guidata prima da Inzaghi e poi da Sarri, i numeri dell'attacco biancoceleste sono decisamente importanti. Quest'anno poi con il miglioramento della difesa, la squadra riesce a beneficiare ancor di più della ricca produzione offensiva. Nell'attuale Serie A l'aquila è quota 26 ed è il quarto attacco dell'intero torneo alle spalle di Napoli, Inter e Milan. Di seguito la statistica completa che prende in considerazione le prime 15 partite dell'ultimo lustro:

2018/2019: 22 gol

2019/2020: 35 gol

2020/2021: 23 gol

2021/2022: 29 gol

2022/2023: 26 gol