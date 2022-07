Lazio, il Granada saluta Maximiano: "Giocatore e persona top!"

Luis Maximiano è il nuovo portiere della Lazio, il classe 1999 lascia il Granada che lo saluta e lo ringrazia per il calciatore, ma anche per la persona...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

Ieri l'arrivo a Roma e le visite mediche, questa mattina l'ufficialità di Luis Maximiano come nuovo portiere della Lazio. Il classe 1999 lascia il Granada dopo la retrocessione e saluta un club in cui, con un solo anno a disposizione, ha conquistato l'amore e l'affetto dei tifosi grazie alle sue parate. Per questo anche la stessa società , dopo il consueto comunicato che ufficializza la cessione, ha voluto dedicare, tramite i propri canali social, un saluto al giovane portiere portoghese ringraziandolo per il giocatore, ma anche per la persona: "Hai fatto tua la storia, lasci il segno gran portiere. Un calciatore e una persona top. Grazie di tutto!".