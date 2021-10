Lazio, il malinteso su Radu: covid o non covid? La ricostruzione

AGGIORNAMENTO ORE 18.50 - Con riferimento alla conferenza stampa del mister Maurizio Sarri e alla frase sul giocatore Stefan Radu, lo stesso allenatore precisa il senso delle sue parole: "Il calciatore non ha contratto il Covid-19 ed è stato sottoposto regolarmente, come tutto il resto della squadra, questa estate, alla doppia dose di vaccino che nel suo caso ha dato, per alcuni giorni, una lieve e persistente reazione".

"Radu fino a poco tempo fa non mi ha dato la sensazione di essere in grandissima condizione, ora lo vedo in netta crescita. Lui mi ha detto che dopo il covid ha avuto difficoltà nei riprendersi, non riusciva più a recuperare come prima", queste le parole di Sarri durante la conferenza odierna. Eppure qualcosa non torna. Stefan Radu infatti non è mai stato positivo, per sua fortuna il non ha dovuto fare i conti con il covid. Da cosa nasce il malinteso? A quanto pare il tecnico si sarebbe espresso male: stando a quanto appreso dalla nostra redazione, Sarri intendeva che dopo aver fatto il vaccino in estate (la squadra era ad Auronzo), il difensore ha avuto qualche contoindicazione che ne ha complicato la preparazione in vista della nuova stagione. A confermarlo qualche giorno fa era stato anche il suo agente, Matteo Materazzi, intervenuto ai microfoni di Radio Incontro Olympia. Adesso Radu sta meglio e le sue condizioni vanno via via migliorando. Presto il calciatore con più presenze nella storia della Lazio potrà essere regolarmente impiegato. Equivoco rientrato.