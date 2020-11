Lazio, il manager di Pereira: "Giocare con Immobile è un sogno"

Alla prima da titolare, ha già trovato il primo gol in maglia biancoceleste. Andreas Pereira lo aveva promesso ai tifosi che lo avevano rimproverato dopo l'errore di Bruges. "La prossima volta faccio saltare la porta", detto fatto per il brasiliano che ha trafitto Sirigu, dopo 15 minuti, con un diagonale preciso. Grande gioia per il numero 7 che ha tanta voglia ed è pronto a prendersi la scena in casa Lazio. "Il primo giorno a Roma è andato in chiesa per ringraziare Dio di essere arrivato in una città come questa. È appassionato di cucina italiana e passa molto tempo in famiglia, è un padre premuroso". Così il suo amico e manager Matheus Diniz ai microfoni di Gianlucadimarzio.com: "L’ho conosciuto a Valencia nel 2017. Durante il mercato mi ha chiamato per dirmi dell’interesse di due squadre italiane. Abbiamo passato delle notti a studiare la storia della Lazio, a discutere di alcuni grandi giocatori passati: Veron, Nedved, Hernanes. Era eccitato dall’idea di giocare con un attaccante come Immobile”. Il manager ha proseguito rivelando gli hobby dell'ex Manchester United. È fortissimo a FIFA, anche se non sa perdere. Andreas è anche un ottimo musicista, è bravo con gli strumenti della samba. Tra Brasile, famiglia, la nuova avventura nella Capitale passando per il primo gol in maglia biancoceleste. I tifosi della Lazio stanno iniziando a conoscere Andreas Pereira.