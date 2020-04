Lazio, il piccolo Immobile guarda il papà in tv: "Ma quello è lui?" - FOTO

LAZIO, IMMOBILE SOCIAL - Lo stupore di un bimbo nel vedere il proprio papà in televisione togliersi la maglia e urlare e correre per un gol appena segnato con la Lazio. Sarà forse questa l'emozione che il piccolo Mattia di casa Immobile avrà provato davanti alla tv quando ha visto Ciro. Il commento di Jessica Immobile spiega tutto: "Ma quello è mio papà?", scrive immaginando anche lei il pensiero di loro figlio. E troppi altri gol potrà vedersi Mattia, sia quelli già fatti sia - si spera - i prossimi in questo campionato.

Formula 1, Immobile: "Più teso oggi che per un rigore? Segnare dal dischetto mi viene facile"

Lazio, oggi l'Immobile day: Sky dedica una giornata al bomber biancoceleste

Torna alla home page