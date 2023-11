Lazio, il protagonista del 'gol of the day' è Gascoigne nel derby - VIDEO

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Come dimenticare il primo gol con la maglia della Lazio, soprattutto se poi avviene in un derby di Roma. È ciò che è successo a Paul Gascoigne, entrato nel cuore dei tifosi biancocelesti nonostante la sua breve esperienza nella Capitale. La società, nel consueto 'gol of the day', ha pubblicato la sua rete di testa contro la Roma: "Scegliere il Derby per segnare il primo gol laziale: questo è Gazza!". Di seguito il video.