Lazio, il retroscena di Foggia: "Potevo andare al Napoli, con Lotito..."

© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

In occasione della sfida di Coppa Italia tra Lazio e Napoli, ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha parlato il direttore sportivo del Pescara Pasquale Foggia. Oltre che dire la sua sulle due squadre ha raccontato anche un retroscena da calciatore, quando vestiva la maglia biancoceleste. Era pronto, infatti, il suo trasferimento per andare in Campania, ma poi non se n'è fatto più nulla. Queste le sue parole: "Giacomo Raspadori? Da sottopunta secondo me gioca meglio, per qualità tecniche e per le giocate che fa vicino alla porta. Antonio Conte lo proverà in questa posizione nella partita di Coppa Italia contro la Lazio e sono convinto che possa fare bene, dare un notevole contributo alla causa. Naturalmente la Lazio sta facendo molto bene, resta un avversario che non va sottovalutato".

"Potevo venire a Napoli nel 2012, al mercato di riparazione. Era tutto fatto, ma le cose andarono diversamente. Potevo realizzare il sogno di una vita, purtroppo non se ne fece niente. Blasi sarebbe dovuto approdare in biancoceleste. Dissi a Claudio Lotito che avrei lasciato lì tre mensilità e dissi al Napoli che bastava coprirmi le spese dei mutui che avevo in corso. Sarei venuto a giocare al Napoli anche gratis per realizzare il sogno di una vita".