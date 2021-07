Lazio, il tormentone dell’Italia vola a Ibiza: Immobile canta “Ma quale dieta” - FT

Da Euro 2020 a Ibiza, il tormentone della Nazionale fa il giro del mondo. È diventato un amuleto, quasi un rituale durante il cammino degli Azzurri agli Europei e adesso non esce più dalla testa. "Ma quale dieta" continua ad essere cantata dai protagonisti dell'Italia campione d'Europa. Uno su tutti Immobile che balla e si diverte con la moglie in macchina durante la sua vacanza spagnola. Mentre è alla guida, l'attaccante della Lazio non perde l'occasione di intonare il ritornello della canzone neo melodica lanciata da lui e Insigne a Coverciano. Il video della divertentissima performance di Ciro è stato pubblicato dalla sua dolce metà Jessica tra le Instagram Stories.