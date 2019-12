Lazio, il trionfo in Supercoppa nei titoli dei portali sportivi internazionali

Due trionfi in quindici giorni, forse neanche il più ottimista dei tifosi della Lazio lo avrebbe immaginato. A Riyad, sotto gli occhi di 210 paesi collegati in tutto il mondo, la squadra di Inzaghi ripete l’impresa di due settimane fa infliggendo un altro 3-1 alla Juventus. Questo ancora più pesante perché consegna ai biancocelesti la quinta Supercoppa Italiana della loro storia, il sedicesimo trofeo complessivo e il sesto dell’era Lotito. Un trionfo che ha fatto il giro dei portali sportivi di tutto il globo. “La Lazio vince ancora contro la Juventus”, sottolineano ESPN e L’Équipe ricordando anche il successo dell’agosto 2017. “Se c’è un torneo che fa venire il mal di testa alla Juventus questo è la Supercoppa”, insiste in Spagna Marca nell’apertura del suo pezzo. “La Lazio affossa la Juventus di Cristiano”, scrivono i connazionali di AS. “La Lazio distrugge la Juventus”, è invece l’esplicativo titolo dei portoghesi de A Bola. Anche la BBC riconosce la grande prestazione di Lulic e compagni: la vittoria viene definita come assolutamente meritata. In Germania spazio pure per una piccola gaffe di Kicker che nella foto scelta per la copertina scambia Cataldi con Parolo. Il 3-1 è arrivato poi sulle prime pagine dei siti oltreoceano come Tyc Sports in Argentina e Globo Esporte in Brasile. Piccoli pezzi di un mosaico internazionale tutto a tinte biancocelesti.