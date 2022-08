Lazio, il tris è servito: l’esultanza social di Cancellieri - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il secondo capitolo dell'era Sarri è iniziato con il piede giusto. Sette punti in tre partite per la Lazio che, almeno per il momento, è al comando della classifica di Serie A. L'ultima vittima di Immobile e compagni è l'Inter di Inzaghi. Felipe, Luis e Pedro firmano la vittoria biancoceleste nell'atmosfera magica dell'Olimpico. Terza presenza su tre da subentrato per il nuovo arrivato Cancellieri che sta conquistando sempre di più la fiducia di mister Sarri. Il numero 11 ha commentato così sui social la vittoria di ieri: "Una serata fantastica. Daje Lazio".