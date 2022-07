Lazio, il video di presentazione di Maximiano: quanti numeri 1 prima di Luis

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Ieri sera l'arrivo ad Auronzo, oggi il primi allenamento da nuovo giocatore della Lazio. Finalmente Maximiano avrà la possibilità di giocare in una grande squadra dopo l'esperienza dello scorso anno con il Granada. Mentre era in campo, sul sito ufficiale arrivato il comunicato che ha confermato il suo acquisto. Poco dopo ecco il video di presentazione, con l'elenco dei portieri che hanno fatto la storia del club: da Ezio Sclavi a Bob Lovati, da Felice Pulici ad Angelo Peruzzi. Sperando che per il 23enne portoghese sia di buon auspicio.

