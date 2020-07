Lazio, Immobile aggancia Chinaglia nella classifica dei rigori segnati

La freddezza, il gioco di sguardi con il portiere e la determinazione. Quanti elementi per battere un calcio di rigore. Lo sa bene bomber Ciro Immobile che, grazie ai due segnati a Verona ha raggiunto quota 35 calci di rigori realizzati con la maglia della Lazio. Agganciato Chinaglia nella classifica all time di rigori segnati, Ciro punta Signori che ne ha messi a segno 38. Un rigore per tempi entrambi a incrociare per condurre la Lazio al successo. Il bomber di Torre Annunziata continua a segnare e a stupire.

Maggior numero di rigori segnati nella storia della Lazio

38 Signori

35 Chinaglia

35 Immobile

24 Giordano

17 Candreva

15 D’Amico

15 Burini

13 Mihajlovic

13 Oddo

11 Piola

11 Sosa

Si ringrazia Lazio Page per le statistiche