Lazio, Immobile ancora una volta tra i migliori attaccanti d'Europa: ecco perchè

Ciro Immobile durante questa stagione si sta superando distruggendo record e scalando le classifiche: capocannoniere del campionato con 34 gol attuali, terzo miglior marcatore all-time della Lazio e ad una rete dal primo posto per la Scarpa d'Oro.

La maggior parte delle sue marcature, Ciruzzo, le ha segnate all'Olimpico. Come un toro quando vede rosso o uno squalo sente l'odore del sangue, all'interno della propria arena il numero biancoceleste si scatena. Grazie alle 18 marcature realizzate all'interno delle mura amiche, King Ciro è il miglior italiano casalingo ed il quarto nelle top 5 leghe. Meglio di lui, come riporta Transfermarkt.it, hanno fatto Messi e Lewandoski con 19 marcature e Ronaldo con 22. Se qualcuno ancora non se ne fosse reso conto, la Lazio ha trovato la sua gallina dalle uova d'oro.