Lazio, Immobile come Chinaglia. Giordano: "Il rigore? Giorgio lo avrebbe tirato anche sul 5-0"

Immobile aggancia Chinaglia nella speciale classifica dei marcatori con la maglia della Lazio. E avrebbe anche potuto superarlo, se solo non avesse lasciato il rigore a Caicedo. Cosa che Long John, al suo posto, non avrebbe mai fatto. Come ha spiegato in modo divertito Bruno Giordano ai microfoni di Radiosei: "Guardo sempre la prestazione, al di là del risultato. Il calcio a volte è fatto di dettagli, se Immobile non l'avesse buttata dentro probabilmente oggi avremmo parlato della solita Lazio che non riesce a chiudere le partite e perde punti preziosi. L'episodio stavolta è stato a nostro favore. Leiva e Luis Alberto mi sono piaciuti molto, specialmente il brasiliano. Il rigore di Immobile? È vero, ha agganciato Chinaglia, ma Giorgio non l'avrebbe mai lasciato ad un suo compagno, neanche sul 5-0 (ride, ndr). La Lazio deve diventare più cattiva, anche sotto questo aspetto. Ognuno ha il suo ruolo e questo concetto va rispettato, anche per evitare di subire l'episodio a sfavore".

