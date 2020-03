Lazio, Immobile con Mancini: i big attuali e quelli dello Scudetto in una super-formazione

Dopo vent’anni la Lazio comanda la classifica della Serie A. L’ultima volta, nella stagione 1999-2000, a maggio la squadra vinse il tricolore. Un filo rosso sembra legare quella compagine pazzesca e quella che, in questi mesi, si è resa protagonista di un percorso straordinario e che ora è sopra a Juventus ed Inter. Tra i due gruppi, un punto in comune, o meglio, una persona, Simone Inzaghi. Prima attaccante ed ora allenatore ed artefice del successo biancoceleste. L’attuale tecnico era in campo e segnò su rigore il primo gol del 3-0 sulla Reggina, sublimato dalla rete di Calori a Perugia e dal diluvio di pioggia e polemiche. Era la Lazio di Eriksson, capace di vincere sette titoli in tre anni e mezzo, interrompendo il digiuno che durava dall’epoca del tricolore portato a casa dalla banda di Tommaso Maestrelli.

SUPER-FORMAZIONE - Chissà cosa verrebbe fuori se si mescolassero i giocatori dell’ultima Lazio campione d’Italia e quella dell’attuale pretendente al titolo. Una superformazione, riportata nella rassegna stampa di Radiosei, formata dai giocatori di ieri e di oggi. In porta ci sarebbe Marchegiani, dietro ad una difesa a tre, composta da Francesco Acerbi, Alessandro Nesta e Sinisa Mihajlovic. La linea di centrocampo sarebbe da vero fantacalcio: Stankovic, Simeone, Veron e Nedved. L’ipotetico tecnico potrebbe contare, infine, su un attacco da urlo: Mancini, Ciro Immobile ed il ‘Matador’ Marcelo Salas.