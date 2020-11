Lazio, Immobile d'accordo con Akpa Akpro: "Ha usato il termine giusto!" - FOTO

"Non abbiamo mollato un cazzo". Testuali parole di Akpa Akpro, che in effetti descrivono in modo cinico e veritiero quello che è successo a Torino. La Lazio ha ribaltato una gara incredibile. Ciro Immobile, autore del gol del 3 a 3, ha così commentato su Instagram le dichiarazioni del compagno di squadra: "Non poteva usare una parola diversa per esprimere il senso della frase". Tutti d'accordo, ci sembra. Quando ci vuole, ci vuole.