Lazio, Immobile e Correa "on fire": il 'Tucu' goleador nelle ultime due. Mentre Ciro...

In casa Lazio tutto sembra andare per il verso giusto. Dopo la disfatta di Napoli sono arrivati due successi con Milan e Genoa. Sei punti che consentono ai ragazzi di Inzaghi di poter proseguire il sogno Champions. Sui risultati c'è indubbiamente un'ottima condizione dell'intera squadra, con alcuni giocatori che "spiccano". È il caso, riporta Lazio Page, di Ciro Immobile che, nelle ultime quattro gare di campionato (Benevento, Napoli, Milan e Genoa), ha collezionato cinque gol e due assist. Oltre al bomber d'Europa, c'è un Correa in grande spolvero: il 'Tucu', messo spesso sul banco degli imputati per un rendimento poco soddisfacente, si è dato da fare nelle ultime due sfide. Contro Milan e Genoa ha siglato quattro gol, arrivando in questo modo a otto centri in campionato.

