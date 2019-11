Lazio, Immobile e Correa superati da Lewandowski-Gnabry: la classifica

LAZIO, COPPIA GOL IMMOBILE-CORREA - È servito un super Bayern Monaco e un Borussia Dortmund troppo morbido a Lewandowski e Gnabry per firmare il sorpasso su Immobile e Correa. I bomber di tutta Europa si guardano e tengono d’occhio a distanza, non c’è solo la classifica cannonieri nazionale ma pure quella generale dei cinque migliori campionati europei e la coppia-gol della Lazio è tra le migliori in circolazione. Fino a ieri Ciro e il Tucu erano primi con 17 reti insieme, 13 per il primo e 4 per il secondo (ad una dal suo record), ma l’exploit del Bayern contro il Dortmund ha modificato le gerarchie: Lewandowski ha siglato una doppietta e anche Gnabry è andato a segno diventando i gemelli del gol più prolifici con 19 gol, 16 per il polacco e 3 per il tedesco. La risposta dei laziali, che viaggiano ad una media di 1,54 reti a partita, si attende contro il Lecce per riprendere lo scettro. Intanto più dietro ci sono Aguero e Sterling del City con 16 gol totali (9 e 7), Dembele e Depay del Lione con 15 (8 e 7), Abraham e Pulisic del Chelsea sempre con 15 (10 e 5), Muriel e Zapata dell’Atalanta (8 e 6), Ben Yedder e Slimani del Monaco (9 e 5) e Lukaku e Lautaro dell’Inter (9 e 5) con 14.

