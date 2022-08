Lazio, Immobile e i gol all'esordio: i numeri sono strepitosi

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

La tradizione realizzativa di Immobile con la maglia della Lazio consente sempre di poter tirare fuori dei dati importanti per le statistiche. Uno decisamente interessante riguarda la capacità di Ciro di segnare in ogni match d'esordio della stagione. In pratica da quando è arrivato a Roma è stato sempre così. Ha iniziato con la sua prima rete assoluta con la maglia laziale, siglata alla prima giornata della Serie A 2016/2017 nel rocambolesco successo per 4-3 di Bergamo contro l'Atalanta. L'anno dopo non ha griffato il match d'apertura del campionato bensì quello di Supercoppa Italiana disputatosi qualche giorno prima. Doppietta alla Juventus e prima coppa in bacheca della sua avventura romana. Nel 2018/2019 arrivò la perla contro il Napoli che però risultò vana ai fini del risultato. Nel 2019/2020 doppietta alla Sampdoria a Marassi, mentre nel 2020/2021 il debutto fu bagnato dal gol al Cagliari. Più recente il rigore trasformato contro l'Empoli nella prima di Sarri sulla panchina della Lazio. Era il 21 agosto 2021. Un ruolino di marcia spaventoso che di certo l'attaccante della Lazio vorrà rimpolpare con buona pace del Bologna di Mihajlovic.