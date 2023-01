Lazio, Immobile e il siparietto social con la moglie Jessica: "Chiamo il Var..." - FOTO

Un quadretto perfetto. Giornata in famiglia per Ciro Immobile, alle prese con il recupero dall'infortunio contro il Sassuolo, in compagnia della moglie Jessica Melena e dei quattro figli. Proprio Jessica ha. postato una foto di Michela, Giorgia, Mattia e il piccolo Andrea, l'ultimo arrivato che ha dato vita a un simpatico siparietto con il bomber della Lazio. "Le mie 4 meraviglie" scrive a corredo dell'immagine, "Seeee le tue... Le mie volevi dire!", la riposta di Ciro. "Chiamo il Var" è la conclusione della moglie Jessica con tanto di risate finali.