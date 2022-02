Lazio, Immobile e l’ennesimo record: raggiunto Inzaghi

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L’influenza è ormai solo un ricordo per Ciro Immobile che questa sera è tornato in campo dal primo minuto nella sfida contro il Porto. È tornato e lo ha fato in grande stile, con il gol appena realizzato ha stabilito un nuovo record. Il capitano biancoceleste ha così raggiunto quota 20 reti nella competizione europea eguagliando il suo ex allenatore Simone Inzaghi. Una serata speciale per Immobile che ancora una volta si conferma il miglior marcatore della storia della Lazio.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Lazio - Porto, recupero lampo per Pedro: ecco il farmaco ‘miracoloso’