Lazio - Porto, recupero lampo per Pedro: ecco il farmaco ‘miracoloso’

Lazio-Porto, Pedro risponde presente. Sarri lancia dal primo minuto l'esterno spagnolo come esterno del tridente insieme a Felipe Anderson e Immobile, anche lui recuperato last minute. L'ex Barcellona stringe i denti e va in campo. Non poteva mancare in un appuntamento così importante come il ritorno dei play off di Europa League all'Olimpico. Ma come ha fatto Pedrito a recuperare dal problema alla caviglia che ha accusato nella trasferta di domenica alla Dacia Arena? Il numero 9 ha ricevuto un'iniezione di Contramal e non ovviamente di cortisone per evitare il doping. Tutto regolare, Pedro c'è e darà una grande mano alla squadra vista anche la squalifica di Zaccagni.