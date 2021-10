Lazio, Immobile festeggia Radu: "Auguri boss!" - FOTO

Giornata speciale quella di oggi per Stefan Radu che spegne 35 candeline. Il difensore della Lazio è ormai un veterano dello spogliatoio viste le sue tredici primavere in biancoceleste. Punto di riferimento per i giovani, certezza per la squadra in campo e fuori, nel cuore dei tifosi da sempre. Anche Ciro Immobile ha voluto mandare un messaggio al numero 26 sui social: "Auguri Boss!".

