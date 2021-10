Tracollo contro il Bodo Glimt, la prima de Il Romanista: "Traditi" - FOTO

La Roma crolla ancora in Europa e in Conference League rimedia un netto 6-1 contro il Bodo Glimt. I giallorossi non hanno scuse e hanno subito la contestazione dei tifosi presenti in Norvegia. Il Romanista attacca con il titolo Traditi, riferendosi alle 400 persone che hanno seguito Pellegrini e compagni fino al Polo. Ecco il testo in prima pagina:

"La Roma perde 6-1 con il Bodoo e oltre alla figura vergognosa lascia un senso di amarezza profonda in tutti i suoi tifosi, a partire dai 400 che l'hanno seguita pure al Circolo Polare di giovedì sera. Mou sbaglia tutto, i giocatori pure, i cambi non servono a raddrizzare una partita impostata male sotto tutti i punti di vista. Inevitabile il confronto a fine gara sotto il settore. Inaccettabile lasciarsi andare senza reagire: questo ko fa più male perché eravamo convinti che non avremmo rivisto certi spettacoli osceni. La paura è che un tracollo simile mini un persorso che comunque è appena all'inizio. Oggi però è solo il tempo del silenzio".