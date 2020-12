Lazio, Immobile inarrestabile: che numeri nelle ultime 7 gare

Ciro Immobile ha ripreso da dove aveva lasciato la scorsa stagione. I problemi legati al Covid quest'anno non hanno arrestato la sua corsa, anzi, se possibile hanno alimentato la sua fame di gol. Sono 9 le reti messe a segno finora in 10 presenze, 5 in campionato e 4 in Champions League. Negli ultimi 7 incontri disputati, riporta Lazio Page, il suo score è da giocatore inarrestabile: 8 centri e 2 assist.

Gol e assist vs B. Dortmund

Gol vs Bologna

Gol vs Torino

Gol e assist vs Crotone

2 gol vs Zenit

Gol vs Udinese

Gol vs B. Dortmund

