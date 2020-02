Lazio, Immobile media da record: nel mirino Nordhal e Vieri

Ciro Immobile non si ferma più. La doppietta alla Spal permette al bomber biancoceleste di volare a quota 25 in campionato e di avvicinare ancora di più il record di 36 centri stabilito da Higuain. L'argentino, però, è già stato superato nella statistica della media dei minuti per gol realizzati. Come sottolinea Lazio Page, il centravanti di Torre Annunziata è attualmente al quarto posto in questa speciale classifica. L'azzurro ha superato Higuain e Shevchenko e adesso mette nel mirino il podio. Al primo posto c'è Nordhal con un gol ogni 116 minuti. Alle sue spalle troviamo Christian Vieri a 126' e David Trezeguet a 129'. Immobile è quarto a 129' e già mercoledì contro il Verona potrebbe provale l'assalto alle prime tre posizioni. Lo spera lui, ma anche Inzaghi e i suoi tifosi. Con un Ciro così si può sognare in grande. Nella foto in basso la classifica e le medie complete.

